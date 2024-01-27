В Минздраве Газы сообщили, что число жертв атак Израиля в анклаве превысило 26,2 тыс.

С 7 октября 2023 года ранения в секторе получили 64 797 палестинцев

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Число жертв военной операции израильских сил в секторе Газа превысило 26,2 тыс. Такие данные предоставило министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв агрессии Израиля в Газе с начала эскалации напряженности достигло 26 257", - говорится в сообщении Минздрава, которое передал телеканал Al Jazeera. За период с 7 октября 2023 года до настоящего времени ранения в секторе получили 64 797 палестинцев.

Только за минувшие сутки, по данным министерства, в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных регионов Газы было убито 174 человека, ранения получили 310.