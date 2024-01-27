Палестинцы призвали страны, остановившие финансирование БАПОР, изменить свое решение

Организация освобождения Палестины считает, что "существуют катастрофические политические и гуманитарные риски, которые последуют за отказом от финансирования агентства ООН"

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Организация освобождения Палестины (ООП) обратилась к государствам, которые приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), с призывом пересмотреть свою позицию. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

ООП указала, что страны должны "незамедлительно отказаться от своего решения по данному поводу". По ее убеждению, "существуют катастрофические политические и гуманитарные риски, которые последуют за отказом от финансирования агентства ООН".

Некоторое время назад радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что кампания обвинений в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и БАПОР имеет цель прекратить их финансирование и лишить палестинский народ поддержки со стороны этих структур. ХАМАС призвало ООН и международные организации не поддаваться "на угрозы и шантаж" Израиля, который, по версии движения, "стремится всеми способами отрезать любые пути поддержки палестинского народа". Движение указало на важность деятельности ВОЗ и БАПОР не только при оказании помощи палестинцам, но и при "документировании преступлений", которые совершаются израильскими силами в секторе Газа.

Ранее США приостановили выделение денег БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой структуры с ХАМАС. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября". С подобными заявлениями также выступили Италия и Канада.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября 2023 года. По его словам, власти еврейского государства предоставили агентству ООН сведения о "предполагаемой причастности отдельных сотрудников" к этому нападению. "Чтобы сохранить возможность агентства предоставлять гуманитарную помощь, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с упомянутыми сотрудниками и начать расследование для установления истины", - сообщил Лаззарини.