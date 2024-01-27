В Баку заявили о получении предложений Еревана по мирному договору

Глава МИД страны Джейхун Байрамов сообщил, что подготовка ответа на эти предложения займет некоторое время

БАКУ, 27 января. /ТАСС/. Азербайджан получил от Армении очередной пакет предложений по тексту мирного договора между двумя странами, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов.

"В начале января мы получили очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией. Сейчас, согласно процедуре, проводится соответствующая внутренняя работа", - сказал Байрамов.

По его словам, подготовка ответа на эти предложения займет некоторое время. "Думаю, что в ближайшие недели, скорее всего, с нашей стороны будет представлен ответ Армении", - добавил министр.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы должна быть Алма-Атинская декларация 1991 года. По мнению армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.