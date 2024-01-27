Бойцы "Хезболлах" нанесли удар по артиллерийской базе на севере Израиля

В ответ израильские ВВС атаковали горную местность Блат, где находятся форпосты шиитской партии

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования ливанской шиитской партии "Хезболлах" нанесли удары по нескольким позициям израильской армии, в том числе по артиллерийской базе в пограничном районе Хирбет-Маер на севере Израиля.

Как говорится в сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в Telegram-канале, во время атаки были применены ракеты большого калибра Burkan. В результате, как утверждается, "среди солдат противника есть убитые и раненые".

В сводке сообщается, что была обстреляна казарма в поселении Довив, а также механизированные патрули возле постов Эль-Абад и Джель-эль-Алям. "Наши бойцы провели эти операции в поддержку доблестного палестинского сопротивления в секторе Газа, - отмечается в сводке. - В результате прямого попадания противник понес потери".

В ответ израильские ВВС атаковали горную местность Блат, где находятся форпосты "Хезболлах", и окрестности поселков Марвахин и Хоула, откуда шиитские бойцы произвели ранее запуски ракет в сторону израильской территории.

26 января шиитские формирования обстреляли из реактивных систем залпового огня шесть еврейских поселений в Верхней Галилее. Израильские истребители и артиллерия нанесли ответные удары по 18 населенным пунктам на юге Ливана, погибли четыре бойца "Хезболлах", еще пять мирных жителей получили ранения.