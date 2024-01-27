СМИ: Греция получит от США устаревшие БМП и фрегаты в обмен на оружие для Украины

По информации pronews.gr, Вашингтон пытается заставить Афины передать Киеву российские системы ПВО "Тор", "Оса", "С-300", а также обещает дать $200 млн, чего недостаточно для приобретения даже одной западной батареи ПВО

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Греция получит от США устаревшие БМП и фрегаты в обмен на российские вооружения, которые Вашингтон просит передать Украине, а обещанные в виде компенсации $200 млн не достаточны для приобретения даже одной западной батареи ПВО, равной по боевым возможностям российским системам "Тор", "Оса", "С-300". Об этом пишет греческий информационный портал pronews.gr.

Правительство Греции заявило, что участие в программе F-35 по закупке 20+20 современных истребителей пятого поколения, а также крупный пакет американской помощи знаменует собой значительное укрепление обороноспособности Греции, но так ли это? - задается вопросом портал. Из письма госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Кириакосу Мицотакису вытекает, что за "крупной военной бесплатной помощью" Греции стоит давление с целью отправить на Украину российские системы, имеющиеся у греческих вооруженных сил. "Давление с целью заставить Афины передать Киеву российские системы ПВО "Тор", "Оса", "С-300" известно, а теперь США обещают дать $200 млн, чего недостаточно для приобретения даже одной западной батареи ПВО, имеющей соответствующие характеристики. И все это в то время, когда турецкие ВВС получат новые самолеты и будут располагать сотнями высокоточных ударных боеприпасов после объявленного [США] гигантского пакета [вооружений для этой страны]", - пишет портал.

Госдеп США сообщил об официальном принятии запроса Греции на поставку F-35 наряду с одновременным предоставлением очень важного пакета бесплатной военной техники из американских арсеналов, в который входят, среди прочего, четыре фрегата LCS (Littoral Combat Ship - американский корабль прибрежной зоны), два транспортных самолета С-130, 60 боевых бронированных машин, а также патрульные корабли, продолжает издание. Хотя эти вооружения могут быть отданы бесплатно, но на их модернизацию нужны деньги (и много денег, если речь идет о LCS), чтобы иметь возможность выполнять миссии, отмечает портал.

В частности, фрегаты LCS поставляют с вооружением патрульного катера и даже для достижения ими уровня корвета потребуются большие деньги. То же самое и с "боевыми бронированными машинами", которыми, вероятно, являются БМП Bradley, а так как речь идет о добавлении в арсенал машин другого типа (после немецких "Мардер"), то это означает новые инвестиции в столь небольшое количество машин. При этом никто не знает сумм, которые потребуются для их модернизации до новейшей версии (так, хорваты заплатили почти 5 млн за каждую модернизацию БМП), добавляет издание.

Решение Госдепа

Госдепартамент ранее разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам. Как следует из заявления, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования. Агентство заверило, что поставка этой техники не повредит боеготовности США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Госсекретарь США направил Мицотакису письмо, в котором предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн. Текст письма распространила пресс-служба главы правительства.