Корабль ВМС Индии участвует в тушении пожара на атакованном хуситами танкере

Ракетный эсминец INS "Визакхапатнам", дислоцированный в Аденском заливе, 26 января ответил на сигнал бедствия торгового судна Marlin Luanda, сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС Индии участвует в операции по тушению пожара на атакованном повстанцами-хуситами танкере Marlin Luanda, большую часть экипажа которого составляют индийские граждане. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Индии.

"Ракетный эсминец INS "Визакхапатнам", дислоцированный в Аденском заливе, ночью 26 января ответил на сигнал бедствия торгового судна Marlin Luanda. Тушение пожара на борту судна осуществляется при поддержке группы радиационной, химической и биологической защиты, а также противопожарного оборудования, доставленных с INS "Визакхапатнам" на борт танкера. На судне находятся 22 гражданина Индии и 1 гражданин Бангладеш", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что индийские ВМС остаются "непоколебимыми и приверженными целям защиты движения морских судов и гарантирования безопасности на море". ВМС Индии на фоне участившихся нападений на коммерческие судна в акваториях Красного моря и Аденского залива усилили присутствие своих кораблей в этих регионах.

В пятницу Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о нападениях на два судна, следовавших вдоль побережья Йемена в 60 морским милях от Адена. По данным американского отраслевого журнала Maritime Executive, были атакованы танкер-продуктовоз Marlin Luanda, оператором которого является транснациональная компания Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре, а также нефтяной танкер Achilles, следующий под флагом Панамы из российского Приморска в неуказанный пункт назначения.

В пресс-службе Trafigura подтвердили, что на борту их судна в результате ракетного удара возник пожар, который пока не удается потушить. Члены экипажа Marlin Luanda не пострадали. Судну оказывают помощь военные корабли стран коалиции, осуществляющей операцию Prosperity Guardian по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Представители йеменского движения хуситов "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на Marlin Luanda, которое мятежники назвали британским судном. По данным Maritime Executive, хуситы также предприняли попытку нападения на Achilles, однако две выпущенные по нему ракеты взорвались за кормой судна, не попав в него. По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, Achilles мог быть зафрахтован индийской компанией.