Депутат Бундестага сочла странным, что прославление Бандеры на Украине не беспокоит ФРГ

Сара Вагенкнехт отметила, что в этом тоже заключается двойная мораль и лицемерие их политики

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германский политик, депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт назвала странным то обстоятельство, что прославление сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры на Украине не беспокоит власти ФРГ. Об этом она заявила на учредительном съезде своей партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) в Берлине.

"Я считаю странным, что наших "зеленых" моралистов (имеются в виду представители партии "зеленые", которая входит в правящую коалицию - прим. ТАСС) вообще не беспокоит то, что в этой стране [на Украине] такие нацистские коллаборационисты, как Степан Бандера, такой человек, формирования которого участвовали в Холокосте, который несет ответственность за убийства тысяч евреев, русских и поляков, прославляется как национальный герой, что его именем называют улицы и площади, [не беспокоит] эта действительная правовая открытость", - сказала Вагенкнехт. "И в этом тоже заключается двойная мораль и лицемерие их политики", - считает она.

Представители "зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек возглавляют МИД и Минэкономики соответственно и являются одними из самых ярых сторонников жесткого курса Берлина по отношению к РФ и поставок оружия на Украину.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибли около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев.