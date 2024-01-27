В Литве заявили, что могут быстро подключиться к общему с Украиной производству БПЛА

Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис отметил, что возможно начать с производства элементов, компонентов необходимых на поле боя дронов

ВИЛЬНЮС, 27 января. /ТАСС/. Литва готова подключиться к общему с Украиной производству боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и это может произойти довольно быстро. Об этом на пресс-конференции заявил находящийся в Киеве с визитом министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Можно начать с производства элементов, компонентов необходимых на поле боя дронов, - приводит слова главы МИД его пресс-служба. - К этому можно приступить довольно быстро".

Как отметил на этой неделе председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, производство украинских БПЛА хотя бы частично может быть перенесено в Литву. Он напомнил, что в балтийской республике ведутся разработки по изготовлению дронов. Этим по своей инициативе занимается Союз стрелков Литвы - добровольческая военизированная организация, интегрированная в систему Минобороны.