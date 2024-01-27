В Израиле выступили за полное прекращение деятельности БАПОР в Газе

Глава МИД Исраэль Кац отметил, что многие сотрудники организации "связаны с ХАМАС и являются приверженцами убийственных идеологий, способствуя террористической деятельности и поддерживая власть" радикального движения в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Израиль приветствует решения ряда западных стран приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и стремится к тому, чтобы деятельность этой организации в секторе Газа в будущем полностью прекратилась. С таким заявлением выступил глава израильского МИД Исраэль Кац.

"Выражаю признательность США за их решение прекратить финансирование БАПОР после того, как выяснилось, что некоторые из его сотрудников были причастны к чудовищной резне 7 октября. Мы годами предупреждали: БАПОР делает бесконечной проблему беженцев, препятствует миру и служит в качестве гражданского подразделения [радикального палестинского движения] ХАМАС в Газе. Я аплодирую Канаде за присоединение к такому решению и надеюсь, что за этим последуют и другие государства. БАПОР должно заплатить цену за свои действия", - написал министр на своей странице в X.

Он выразил мнение, что деятельность БАПОР "не является решением" для Газы, и утверждал, что многие сотрудники организации "связаны с ХАМАС и являются приверженцами убийственных идеологий, способствуя террористической деятельности и поддерживая власть" радикального движения в анклаве.

Кац также подчеркнул, что под его руководством МИД Израиля проводит политику, направленную на то, чтобы БАПОР не нашлось места в послевоенном устройстве сектора Газа. "Мы будем работать над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой в США, Евросоюзе и других странах по всему миру с целью приостановки деятельности БАПОР в Газе. Мы требуем от ООН принять незамедлительные личные меры против руководства БАПОР", - заключил глава МИД.

Ранее США приостановили выделение денег БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой структуры с ХАМАС. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября". С подобными заявлениями также выступили Италия и Канада.