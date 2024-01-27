Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в Газе

Также президент Турции отметил, что необходимо прислушаться к международному сообществу

СТАМБУЛ, 27 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию и массовые убийства в секторе Газа. Он заявил об этом на встрече с избирателями в городе Измир, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Вчерашнее решение международного суда ООН в отношении Израиля подтверждает нашу правоту в том, что мир больше пяти", - сказал Эрдоган. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.

"Мы вновь призываем Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и международных организаций и как можно скорее прекратить нападения и массовые убийства [в Газе]", - отметил турецкий лидер.