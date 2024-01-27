Финляндия приостановила финансирование БАПОР на фоне обвинений его в связях с ХАМАС

В МИД страны отметили, что Финляндия имеет соглашение о гуманитарной помощи с организацией на 2023-2026 годы на сумму €5 млн в год

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. /ТАСС/. Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинения нескольких его сотрудников в связях с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает в пресс-релизе МИД Финляндии.

Финляндия имеет соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023-2026 годы на сумму €5 млн в год. Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены, сообщает МИД.

"Финские деньги не должны попасть в ХАМАС, ни одного евро - к другим террористам. Подозрение в причастности сотрудников получателя помощи к террористическому акту приводит к приостановке помощи. Дело должно быть тщательно расследовано", - говорит министр Тавио.

Ранее некоторые страны, включая США и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений некоторых сотрудников этой организации в связях с палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. ООН и благотворительные организации заявляют о "катастрофической ситуации" в секторе Газа. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.