ХАМАС обвинило БАПОР в превышении полномочий и политизации заявлений агентства

Палестинское движение также выступило против решения генерального комиссара организации о расторжении контрактов с некоторыми сотрудниками агентства на основании информации, предоставленной властями Израиля

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обвинило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в политизации выступлений руководства агентства и превышении полномочий, которые предоставлены БАПОР Организацией Объединенных Наций.

Как отмечается в заявлении палестинского движения, опубликованном в его Telegram-канале, ХАМАС выступает против решения генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини о расторжении контрактов с некоторыми сотрудниками агентства на основании информации, предоставленной властями Израиля. ХАМАС осудил содержащееся в объяснении Лаззарини по поводу увольнения сотрудников "описание сопротивления [в Газе] как терроризм и акты ненависти", что, по убеждению движения, является "политической позицией по конфликту [в Газе], о которой БАПОР не может объявлять в соответствии с выданным агентству мандату ООН".

Кроме того, как считают в ХАМАС, призыв генерального комиссара БАПОР к освобождению заложников, удерживаемых радикалами в Газе, также "является вмешательством и не входит в полномочия агентства согласно имеющемуся мандату". По убеждению представителей движения, в нынешних условиях БАПОР "должно было потребовать освобождения тысяч палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, большинство из которых являются беженцами".

В ХАМАС предположили, что БАПОР "под предлогом продолжения финансовой поддержки подверглось шантажу со стороны государств, которые поддерживают Израиль". Движение призвало агентство ООН "отменить решение об увольнении сотрудников", обвиненных в сотрудничестве с ХАМАС, придерживаться своих обязательств в рамках мандата ООН, "не реагировать на давление" со стороны израильских властей и "немедленно вернуться к работе во всех районах сектора Газа".

Ранее Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков палестинского движения ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября 2023 года, и начать расследование. Как сообщил генеральный комиссар, власти Израиля предоставили агентству ООН сведения о "предполагаемой причастности отдельных сотрудников" к нападениям на юге Израиля в октябре 2023 года. Он добавил, что "любой работник агентства, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, включая уголовную".