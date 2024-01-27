Бразилия призвала Израиль немедленно выполнить постановление суда ООН по Газе

Суд постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Бразильский МИД призвал Израиль к немедленному выполнению постановления Международного суда ООН по ситуации в Газе.

"Правительство Бразилии подчеркивает необходимость полного и немедленного выполнения постановления [Международного суда ООН]", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Международный суд ООН ранее постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по предупредительным мерам в рамках иска ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Правительство Бразилии подтверждает приверженность принципу двух государств и созданию экономически независимого палестинского государства, которое бы могло сосуществовать с Израилем в условиях мира и безопасности в пределах безопасных международно признанных границ", - продолжили в МИД южноамериканской страны.

Ранее Бразилия поддержала иск ЮАР против Израиля в суде ООН в связи с событиями в Палестине. Президент страны Луис Инасио Лула да Силва заявил, что суд должен обязать Израиль немедленно прекратить любые действия, которые могут являть собой геноцид или преступления, предусмотренные соответствующей конвенцией.