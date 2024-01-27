"Исламский джихад" назвал прекращение финансирования БАПОР попыткой наказать палестинцев

Группировка также полагает, что замораживание помощи агентства и "нанесение ущерба" этой структуре "обернутся серьезными последствиями для всего региона"

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Приостановка финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является попыткой отдельных государств наказать палестинцев за их сопротивление Израилю и будет иметь негативные последствия для всего региона. С таким утверждением выступила радикальная палестинская группировка "Исламский джихад".

"Объявление отдельными странами о прекращении финансирования БАПОР, которое совпало с вынесением Международным судом ООН решения по Газе, свидетельствует о намерении этих государств наказать палестинский народ за его сопротивление преступлениям, которые совершаются против него [израильскими силами]", - указывается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале "Исламского джихада". По мнению радикалов, "заявления по данному поводу США, Канады, Финляндии и некоторых иных правительств западных стран означают фактическое участие в агрессии, которую [израильские власти] продолжают против палестинцев".

"Исламский джихад" также полагает, что замораживание помощи БАПОР и "нанесение ущерба" этой структуре "обернутся серьезными последствиями для всего региона".

Некоторое время назад Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября". О подобных решениях в отношении БАПОР заявили еще несколько государств.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Соответствующее решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него огласила председатель суда Джоан Донохью. По ее словам, после изучения представленных документов инстанция пришла к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".