Глава МИД КНР обсудил с помощником президента США Украину, КНДР и Ближний Восток

Ван И и Салливан уделили внимание принципам, в соответствии с которыми будут развиваться китайско-американские отношения

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и помощник президента США Джейк Салливан в ходе состоявшихся в Бангкоке консультаций затронули ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис, проблему Корейского полуострова и вопрос Южно-Китайского моря. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство КНР.

"Стороны также обсудили международные и региональные вопросы, в том числе Ближний Восток, Украину, Корейский полуостров и Южно-Китайское море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая.

Как уточняется, Ван И и Салливан уделили внимание принципам, в соответствии с которыми будут развиваться китайско-американские отношения. Они обсудили перспективы сотрудничества в борьбе с наркоторговлей, проведение весной текущего года первого заседания двустороннего механизма по искусственному интеллекту, шаги по расширению культурно-гуманитарного взаимодействия.

Кроме того, стороны условились поддерживать регулярные контакты, развивать взаимодействие на всех уровнях, эффективно использовать существующие каналы для диалога и консультаций в области дипломатии, вооруженных сил, экономики, финансов, торговли и по вопросам климатических изменений.