Береговая охрана КНР приняла меры в отношении катеров Японии у островов Дяоюйдао

Официальный представитель ведомства Гань Юй призвал, чтобы "японская сторона немедленно прекратила всю противозаконную деятельность в указанной акватории и дала гарантии, что такие инциденты больше не повторятся"

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Управление береговой охраны Китая приняло контролирующие меры в отношении рыболовецкого судна и нескольких патрульных катеров Японии, которые зашли в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Гань Юй.

"27 января японское рыболовецкое судно "Цурумару" и несколько патрульных катеров Японии незаконно вошли в территориальные воды островов Дяоюйдао. Береговая охрана Китая на законных основаниях приняла в отношении них необходимые меры контроля и предупредила о необходимости покинуть эти воды", - говорится в заявлении на странице ведомства в WeChat.

Как подчеркнул Гань Юй, Пекин считает Дяоюйдао своей территорией. "Мы настаиваем, чтобы японская сторона немедленно прекратила всю противозаконную деятельность в указанной акватории и дала гарантии, что такие инциденты больше не повторятся", - подытожил он.

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев - японских граждан. После этого в Китае прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага, совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.