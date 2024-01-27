Байден и Шольц обсудят 9 февраля в Белом доме Украину и Ближний Восток

Согласно заявлению Белого дома, президент США и канцлер ФРГ также рассмотрят "координацию в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне"

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля посетит Вашингтон для встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Байден и Шольц на встрече в Белом доме подтвердят намерение продолжать оказание поддержки Украине. "Они обсудят усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, поддержку Израиля в его праве на самооборону, а также необходимость наращивания гуманитарной помощи и защиты мирного населения в секторе Газа", - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.

Как следует из заявления, Байден и Шольц также обсудят "координацию в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне", намеченного на июль.