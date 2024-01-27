Лукашенко от имени белорусов поблагодарил за создание мемориала в Гатчине

Президент Белоруссии отметил, что нельзя изменить прошлое, но можно защитить будущее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность руководству России и российскому народу за создание мемориала в Гатчине (Ленинградская область) в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

"Вам, Владимир Владимирович (Путин - прим. ТАСС), всему российскому народу, всем тем, кто принял участие в создании этого монумента, огромное спасибо. Спасибо руководству Ленинградской области, Российскому военно-историческому обществу, авторскому коллектива. Спасибо от всего многострадального белорусского народа", - сказал Лукашенко на открытии мемориала.

"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах - защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу историческую память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победившим его", - отметил президент Белоруссии.