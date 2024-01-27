Маск заявил, что пограничники помогают нелегальным мигрантам пересекать южную границу США

Предприниматель назвал строительство стены отвлекающим маневром

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что пограничному патрулю поручено содействовать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.

"Строительство стены - отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой [мигрант] может попросить убежища без доказательств [необходимости в этом], а это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку", - написал он в X.

Ранее Маск уже отмечал, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. О поддержке Эбботта заявляли бывший президент США Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.