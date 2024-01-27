На первом съезде партии Сары Вагенкнехт выразили благодарность Красной армии

Писательница Даниэла Дан отметила важность проводимого учредительного съезда в день памяти жертв Холокоста

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Учредительный съезд немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) открылся в Берлине словами благодарности Красной армии за освобождение Европы от нацистов.

"Только Красная армия принесла в жертву 13 млн солдат для освобождения всех порабощенных и ослепленных нацистским режимом", - заявила писательница Даниэла Дан, открывая мероприятие. "За это мы должны быть вечно благодарными, как бы ни изменилась ситуация в мире", - сказала она.

"Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами", - подчеркнула Дан. По ее словам, важно, что "именно в сегодняшний день (в Международный день памяти жертв Холокоста - прим. ТАСС) партия проводит учредительный съезд".

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

В конце октября 2023 года депутат Бундестага Сара Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. В качестве первого шага была создана политическая платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на ее основе создана партия.

На съезде Вагенкнехт особо заверила, что BSW не будет "Левой партией 2.0".