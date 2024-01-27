Глава МИД Венесуэлы призвал остановить геноцид палестинского народа

Иван Хиль Пинто отметил, что "сегодня необходимо продолжить борьбу с варварством, которому в течение 75 лет подвергается палестинский народ"

КАРАКАС, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто призвал в годовщину освобождения Красной Армией концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме остановить геноцид палестинского народа.

"Освобождение Освенцима 27 января 1945 года ознаменовало конец одной из самых мрачных глав в истории человечества. Советские войска, освободившие нацистский концентрационный лагерь смерти, нашли тысячи заключенных в нечеловеческих условиях <…>. что послужило мрачным напоминанием о жестокости и варварстве Холокоста", - указал глава МИД Венесуэлы на странице в Х.

Хиль заявил, что "сегодня необходимо продолжить борьбу с варварством, которому в течение 75 лет подвергается палестинский народ <…>, с геноцидом Израиля в Газе при финансовой и политической поддержке США". Министр указал, что более 23 тыс. палестинцев, включая детей, убиты, еще тысячи и тысячи пропали без вести под завалами. "Геноцид должен быть остановлен", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.