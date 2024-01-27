Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор в ближайшие месяцы

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга отметил, что он состоится весной

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в ближайшие месяцы телефонный разговор. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке.

"Стороны привержены продолжению контактов по стратегическим каналам связи и договорились создавать дополнительные каналы связи не только на правительственном уровне в обоих направлениях, но и посредством телефонного разговора между двумя лидерами в ближайшие месяцы", - отметил чиновник. Он не привел конкретной даты предстоящей беседы Байдена и Си Цзиньпина, подчеркнув, что она состоится весной.

15 ноября 2023 года Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско, которая состоялась во время первого визита председателя КНР в США за шесть лет. Как проинформировало тогда агентство Xinhua, лидеры договорились "восстановить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования".

Они также договорились начать межправительственный диалог по продвижению китайско-американских проектов в области искусственного интеллекта. Кроме того, стороны условились расширять сотрудничество в сфере туризма и образования и в рамках совместных программ по борьбе с наркотиками.