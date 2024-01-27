Марокко приветствовало решение суда ООН о действиях Израиля в секторе Газа

В МИД королевства отметили, что король Марокко Мухаммед VI всегда подчеркивал "необходимость принятия практических и неотложных мер для обеспечения защиты палестинцев и прекращения беспрецедентной агрессии"

РАБАТ, 27 января. /ТАСС/. Власти Марокко приветствовали решение Международного суда ООН о немедленных временных мерах, которые Государство Израиль должно принять для обеспечения защиты палестинцев в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном коммюнике марокканского внешнеполитического ведомства.

"Королевство Марокко приветствует решение Международного суда [ООН] о немедленных временных мерах, которые Государство Израиль должно принять для обеспечения защиты палестинцев в секторе Газа и гарантирования беспрепятственных поставок гуманитарной помощи в достаточном количестве", - указано в документе.

В МИД отметили, что король Марокко Мухаммед VI всегда подчеркивал "необходимость принятия практических и неотложных мер для обеспечения защиты палестинцев и прекращения беспрецедентной агрессии, пережитой сектором Газа, и связанного с ней опасного ухудшения гуманитарной ситуации".

В министерстве напомнили о "принципиальной позиции королевства, которое поддерживает справедливость палестинского дела, отвергает нападения на гражданское население с какой либо стороны и придерживается законного права палестинского народа на создание своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках согласованного на международном уровне двухгосударственного решения, служащего устремлениям народов региона и международного сообщества к безопасному будущему для всего региона в условиях мира и стабильности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.