Израиль заявил о перехвате подозрительного объекта, летевшего со стороны Ливана

Армейская пресс-служба отметила, что в течение дня зафиксировали многочисленные запуски со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Израильские военные перехватили "подозрительную воздушную цель", летевшую со стороны Ливана, и нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня были зафиксированы многочисленные запуски со стороны Ливана в сторону севера Израиля. После сирен, прозвучавших ранее сегодня на севере Израиля в связи с проникновением вражеского летательного аппарата, силы ПВО Армии обороны Израиля успешно перехватили на ливанской территории подозрительную воздушную цель, которая, предположительно, приближалась к израильской территории", - говорится в сообщении.

"Ранее сегодня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане, включая военный пост и комплекс, использовавшийся террористами из "Хезболлах", в районах Блиды и Марвахина. Также были нанесены удары по террористической инфраструктуре в районе Аит-эш-Шааба", - добавили в пресс-службе.