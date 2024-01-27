Салливан подтвердил приверженность США политике "одного Китая"

Соединенные Штаты выступают против односторонних изменений статус-кво с любой стороны, отметил представитель администрации США высокого ранга

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с главой МИД КНР Ван И подтвердил, что Вашингтон привержен политике "одного Китая". Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга.

"Подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике "одного Китая" <...>, США выступают против односторонних изменений статус-кво с любой стороны. Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что разногласия <...> будут решены мирным путем", - отметил чиновник на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече Салливана с Ван И в Бангкоке.

По его словам, Салливан и Ван И на встрече касались темы Украины и Ближнего Востока. "Обе стороны также обсуждали важные вопросы глобальной и региональной безопасности, включая <...> Украину, Ближний Восток, ситуацию в Красном море и КНДР", - указал он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.