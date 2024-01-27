Лукашенко: Белоруссия и РФ не хотят войны, открыты любым дружественным шагам навстречу

Президент Белоруcсии призвал к мирному диалогу при условии уважения исторической памяти и правды о войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия не хотят войны, призывают к мирному диалогу при условии уважения исторической памяти и правды о войне. Об этом заявил президент Белоруcсии Александр Лукашенко на спектакле-концерте в Санкт-Петербурге, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. Чужого нам не надо <…>, - сказал Лукашенко. - Как и после Победы, так и сегодня мы призываем к мирному диалогу, но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу - и в России, и в Беларуси".

Лукашенко подчеркнул, что сохранение правды о Великой Отечественной войне - наиважнейший вопрос, который ставит время. "Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии. Она падает черной тенью на многие западноевропейские страны. Это наша правда, - сказал Лукашенко. - Но речь не идет о вражде с их народами. Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа".