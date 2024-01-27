Лукашенко: Белоруссия и Россия в состоянии ответить своим недоброжелателям

Президент Белоруссии отметил, что странам удастся сохранить свою цивилизацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Минск и Москва в состоянии дать достойный отпор своим недоброжелателям.

"Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы сделать нас "лучшими". И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем, и ответим. Будьте в этом уверены. Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены", - заявил Лукашенко на концерте по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Белорусский президент сказал, что по пути на мероприятие вместе с президентом РФ говорили об уроках Великой Отечественной войны. "И он (президент России - прим. ТАСС) назвал одну ужасную идею наших "мерзких" (оппонентов власти - прим. ТАСС), которые до сих пор не могут успокоиться". "Наших уже мерзких, молодых, которые не видели войны, да и серьезного горя не видели, которые говорят, что не надо было защищать Ленинград, надо было его оставить и огромное количество - более чем миллион жизней сохранили бы", - отметил Лукашенко. "Опасная тенденция", - убежден он. "Они - сволочи - из прошлого пытаются смотреть в настоящий день. А заключается все в логике: если не надо было защищать Ленинград, так зачем надо было защищать Москву. Ну, а вообще, не надо было защищаться до Урала, по крайней мере. Они (захватчики - прим. ТАСС) пришли и сделали бы нас лучше", - сказал Лукашенко.

"Я согласен с президентом России, который сказал, что мы потеряли бы свою цивилизацию, и сегодня мы бы не жили на этой земле, если бы не боролись за каждый клочок земли", - заявил президент Белоруссии.