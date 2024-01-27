В США выразили надежду на участие РФ и КНР в денуклеаризации КНДР

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга отметил, что вопрос о Корейском полуострове поднимался на встрече Джейка Салливана и Ван И

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. США рассчитывают, что влияние России и Китая в КНДР поспособствует денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке.

На вопрос о том, играет ли Китай конструктивную роль в вопросе КНДР, чиновник США сказал, что не стал бы давать последним действиям Пекина такую характеристику. "Роль и влияние России там, определенно, растут. Но Пекин, разумеется, также поддерживает влияние", - отметил представитель администрации США.

"Думаю, наши ожидания (ожидания США - прим. ТАСС) сводятся к тому, что они используют это [влияние], чтобы вернуть нас на путь денуклеаризации", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что вопрос КНДР поднимался на встрече Салливана и Ван И. "Мы крайне обеспокоены последними испытаниями вооружений. Мы глубоко обеспокоены развитием отношений между Россией и КНДР и тем, что это может значить в плане намерений [северокорейского лидера] Ким [Чен Ына]", - отметил представитель администрации.