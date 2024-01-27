CNN: сенат США хочет усилить полномочия администрации по борьбе с нелегалами

В ведомстве надеются, что эти меры помогут достичь договоренностей о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США планирует представить законопроект по усилению полномочий исполнительной власти по ограничению нелегальной миграции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, законопроект представят на следующей неделе. Как отмечается, сроки рассмотрения заявки на предоставление убежища могут сократить с 10 лет до полугода.

В Сенате надеются, что эти меры помогут достичь договоренностей о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей, отмечает телеканал.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон отметил, что проект договоренностей относительно ужесточения контроля на южной границе США в его нынешнем виде обречен на провал.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) на закрытой встрече с однопартийцами в четверг заверил, что по-прежнему стремится к достижению договоренностей с демократами о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей. Газета USA Today и портал Punchbowl News сообщили в среду, что бывший американский лидер Дональд Трамп убеждает сенаторов-республиканцев не поддерживать указанные договоренности. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил в четверг, что продолжает добиваться сделки. По его словам, консультации сторон продолжатся в предстоящие выходные дни.

Запрос администрации

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл.