Дипломаты США, Британии и ФРГ возложили цветы в память о жителях Ленинграда

В посольстве Соединенных Штатов отметили, что мужество тех защитников, которые нашли в себе силы обороняться от кажущегося непобедимым противника, служит напоминанием для всех "о святости человеческой жизни"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Послы Великобритании и ФРГ Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф, а также заместитель главы американского диппредставительства Стефани Холмс возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей блокадного Ленинграда. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства США.

"Вместе с послами Великобритании и Германии в России заместитель главы дипмиссии США Стефани Холмс возложила цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, чтобы почтить смелость и человечность жителей Ленинграда и выразить наше глубокое уважение к их невообразимым страданиям. Нет более стойкого защитника, чем тот, кто вынужден защищать свой дом и свою семью, - говорится в сообщении. - В 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда мы чтим память отважных жителей и защитников Ленинграда, выдержавших и продолжавших сражаться в одну из самых долгих и разрушительных блокад в истории".

Как добавили в посольстве, мужество тех защитников, которые нашли в себе силы обороняться от кажущегося непобедимым противника, служит напоминанием для всех "о святости человеческой жизни".

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Общее число ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.