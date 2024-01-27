Глава МИД Израиля назвал неоспоримыми связи БАПОР с ХАМАС

Исраэль Кац отметил, что руководство агентства надо уволить

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Власти Израиля считают неоспоримыми связи Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац, призвав страны мира прекратить финансирование агентства и потребовав уволить его руководство.

"США, Канада, Финляндия, Австралия, Италия и Великобритания прекратили финансирование БАПОР из-за участия его сотрудников в резне 7 октября. Я призываю и другие страны присоединиться к этому решению. Связи БАПОР с ХАМАС, предоставление убежища террористам и содействие режиму ХАМАС неоспоримы", - написал он на своей странице в соцсети X.

"Руководство БАПОР должно быть уволено и подвергнуто тщательному расследованию на предмет осведомленности об этой деятельности. В процессе восстановления Газы БАПОР должно быть заменено агентствами, приверженными делу подлинного мира и развития", - уверен Кац.

Ранее в субботу израильский министр приветствовал решение США и Канады приостановить финансирование БАПОР и заявил, что его страна проводит политику, направленную на то, чтобы агентству не нашлось места в послевоенном устройстве сектора Газа.

Эти заявления Кац сделал на фоне решений Австралии, Великобритании, Канады и США приостановить финансирование БАПОР после того, как некоторых сотрудников этой организации заподозрили в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.