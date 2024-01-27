В Турции опровергли утверждения о запросе США оригинала указа по заявке Швеции к НАТО

В Центрк по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны отметили, что Соединенные Штаты в качестве страны-депозитария получают документы, в частности ратификационные грамоты

СТАМБУЛ, 27 января. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что США якобы попросили Анкару предоставить оригинал подписанного президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом указа об одобрении парламентом ратификационного протокола о присоединении Швеции к НАТО. В ведомстве назвали такие сообщения несостоятельными.

"Сообщения в ряде СМИ и в соцсетях о том, что Конгресс США в связи с решением [Турции] относительно вступления Швеции в НАТО хотел бы увидеть оригинал решения парламента и указа президента, который опубликован в [официальном правительственном вестнике] Resmi Gazete, не соответствуют действительности. США являются страной-депозитарием свыше 200 международных актов, в том числе касающихся НАТО. <…>. В качестве страны-депозитария они получают документы, в частности ратификационные грамоты, касающиеся подписания соответствующих документов. Текст решения [президента] был передан стране-депозитарию", - говорится в сообщении ведомства.

По данным телекомпании TRT Haber, Турция направила США необходимые документы, касающиеся утверждения заявки Швеции в НАТО в минувшую пятницу, на основании чего Госдепартамент разрешил возможную продажу Анкаре истребителей F-16.

Эрдоган 25 января подписал указ, утверждающий одобрение 23 января парламентом ратификационного протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Он неоднократно увязывал вопрос одобрения заявки Швеции с принятием американским Конгрессом решения о продаже Анкаре F-16.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу правительству Турции F-16, комплектов модернизации и связанного с этим оборудования на $23 млрд. Администрация США уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.