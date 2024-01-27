СМИ: Россия имеет преимущество над Украиной в ключевых областях

Как отмечает Business Insider, украинские вооруженные силы оказались далеко не в самой лучшей ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Россия значительно превосходит Украину на поле боя. Такая оценка приводится в материале, размещенном на портале Business Insider.

По его данным, Россия "снова владеет инициативой", а ее преимущества над Украиной "в ключевых областях" растут.

Как отмечает портал, украинские вооруженные силы оказались далеко не в самой лучшей ситуации. Они продолжают испытывать трудности, в то время как "российская военная машина набирает обороты". Кроме того, автор публикации отмечает усиливающиеся опасения по поводу будущего американской помощи Киеву.

Как ранее проинформировала телекомпания NBC, сотрудники администрации США высокого ранга предупредили членов Конгресса, что РФ может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей поддержки Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.