ХАМАС представило в электронном виде брошюру на русском языке о событиях в Газе

Брошюра состоит из пяти разделов и завершается несколькими призывами палестинского движения

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС представило брошюру на русском языке, рассказывающую о событиях последних месяцев в секторе Газа и причинах, которые, по мнению ее составителей, привели к нынешнему обострению напряженности в палестинском анклаве. В электронном виде брошюра под названием "Наше повествование... Операция "Наводнение Аль-Аксы" размещена в Telegram-канале движения.

По заявлению авторов электронной версии, ее цель - разъяснить палестинскому "народу и всем свободным народам мира, что же в действительности произошло 7 октября" 2023 года, а также "напомнить об общем контексте палестинской борьбы за свободу, опровергнуть лживые обвинения Израиля и сформировать поле для объективной оценки фактов".

Брошюра состоит из пяти разделов и завершается несколькими призывами ХАМАС, включая немедленное прекращение израильской агрессии против сектора Газа, привлечение еврейского государства к ответственности за преступления, совершенные в анклаве, проявление солидарности с жителями сектора и поддержку сопротивления израильским силам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.