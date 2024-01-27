В Мали создали комитет по национальному примирению с туарегами

В документе изложена структура комитета и шаги, которые он должен предпринять для подготовки переговоров

НАЙРОБИ, 27 января. /ТАСС/. Власти Мали опубликовали указ о создании комитета по организации переговоров о национальном примирении на следующий день после того, как Бамако расторгло мирное соглашение от 2015 года с повстанцами-туарегами и обвинило Алжир во вмешательстве в дела страны.

В этом указе изложена структура комитета и шаги, которые он должен предпринять для подготовки переговоров, однако в нем не указываются временные рамки и не говорится, какие группы власти намерены подключить к диалогу.

Как заявил агентству Reuters представитель повстанцев-туарегов Мохаммед Эльмаулуд Рамадан, новая инициатива является "постановкой". "Мы считаем, что это шоу, пустая трата времени и государственных ресурсов", - сказал он.

Альянс повстанческих группировок туарегов в сделанном в пятницу заявлении признал прекращение мирного соглашения 2015 года и призвал своих членов пересмотреть свои цели в свете новой ситуации.

В четверг власти Мали расторгли соглашение, которое считалось жизненно важным для стабилизации страны и региона. В тексте заявления власти выразили претензию Алжиру в связи с "изменением позиций определенных групп, подписавших соглашение", и "актами враждебности".

В 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами-туарегами и властями Мали было подписано соглашение, которое положило конец боевым действиям на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали. В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке своего участия в реализации Алжирского соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли для его выполнения.