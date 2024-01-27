Партия Вагенкнехт предложила "мораторий на расширение ЕС"

Делегаты учредительного съезда партии выступили против приема Украины

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Делегаты учредительного съезда немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) единогласно приняли в Берлине программу, с которой новая политическая сила пойдет на выборы в Европарламент (9 июня). В ней BSW выступает за объявление моратория на расширение ЕС, предлагает "демонтаж" нескольких прежде всего военных европейских структур, отвергает начало переговоров о приеме с Украиной, Молдавией и Грузией.

Программа называется "Независимая Европа суверенных демократий - мирно и справедливо". BSW считает необходимым "мораторий на расширение ЕС и единые критерии для всех стран". "Начало переговоров о вступлении с Украиной, Молдавией и Грузией мы отвергаем", - отмечается в ней.

Конфликт на Украине называется "кровавой опосредованной войной между США и Россией". "Чтобы мотивировать Россию на начало [мирных] переговоров, необходимо предложить в этом случае немедленную остановку экспорта вооружений на Украину", - говорится в программе. "Мир и безопасность в Европе нельзя обеспечить на стабильной основе и на долгосрочную перспективу в конфликте с атомной державой Россией", - убеждены члены BSW.

"Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере. Закупки дорогого СПГ и добытого методом фрекинга газа не являются разумной альтернативой трубному газу ни в экономическом и социальном плане, ни с точки зрения климатической политики", - считают в новой партии. В программе говорится, что "экономические санкции ЕС едва ли затронули Россию и не остановили войну на Украине, но причинили значительный вред европейской экономике и снизили ее конкурентоспособность".

"Европа должна быть самостоятельным игроком на мировой арене, а не игрушкой в конфликте крупных держав и вассалом США", - отмечается в программе. BSW намерена стремиться к "уверенной в своих силах Европе суверенных демократий". "ЕС в ее нынешнем состоянии вредит европейской идее", - говорится в документе.

В конце октября 2023 года депутат Бундестага Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. В качестве первого шага была создана платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на ее основе создана партия. По мнению многих экспертов, BSW может в ближайшее время в значительной степени изменить политический ландшафт в ФРГ.