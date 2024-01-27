Афросоюз приветствовал решение суда ООН по действиям Израиля в Газе

Председатель Комиссии союза Муса Факи Махамат отметил, что решение подчеркивает необходимость соблюдения международного права и предписывает Израилю придерживаться обязательств Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

НАЙРОБИ, 27 января. /ТАСС/. Африканский союз приветствует решение Международного суда ООН обязать Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом написал председатель Комиссии Афросоюза Муса Факи Махамат в Х.

"Африканский союз приветствует экстренные меры, которые рекомендовал Международный суд ООН по иску ЮАР. Решение подчеркивает необходимость соблюдения международного права и предписывает Израилю придерживаться обязательств Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в сообщении.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Соответствующее решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида огласила председатель суда Джоан Донохью. По ее словам, после изучения представленных документов инстанция пришла к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет в суде несколько лет.