Министерство образования Литвы призвало общество к дискуссии о будущем русских школ

Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас предложил закрыть школы с преподаванием на русском языке и перевести их на обучение "на других языках"

ВИЛЬНЮС, 27 января. /ТАСС/. Министерство образования, науки и спорта Литвы призывает общество к проведению дискуссии о будущем русских школ, которые намерено закрыть. Об этом сообщило агентство BNS.

"Из министерства получена информация о том, что свои предложения по русским школам оно представит в начале февраля с целью проведения по этому вопросу общественной дискуссии", - говорится в сообщении.

На фоне действий РФ на Украине министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас призвал закрыть школы с преподаванием на русском языке и перевести их на обучение "на других языках", имея в виду, как он затем пояснил, языки стран - членов Евросоюза.

Намерение ведомства критически оценили спикер Сейма (парламента) Виктория Чмилите-Нильсен, департамент по делам нацменьшинств, министр юстиции Эвелина Добровольска.