Bild: план обороны ФРГ предполагает, что немцы сами будут создавать убежища

По информации газеты, Германии будет отводиться роль не прифронтовой, но транзитной страны, через которую будут перевозиться техника, ракеты и проходить войска союзников

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Находящийся в стадии разработки оперативный план обороны ФРГ предполагает, что Германии будет отводиться роль не прифронтовой, но транзитной страны, через которую будут перевозиться техника, ракеты и проходить войска союзников. Детали строго засекреченного документа, охватывающего "несколько сотен страниц", приводит газета Bild.

Ранее агентство DPA сообщило, что власти Германии до апреля представят первый после завершения холодной войны план обороны, в котором пропишут действия сил безопасности, организаций и промышленности.

Как пишет Bild, эксперты считают, что Германия не будет "непосредственно граничить с фронтом", а будет "транзитной страной". По данным газеты, самыми серьезными угрозами для ФРГ называются кибератаки, будь то электростанции или телекоммуникации, диверсии, кампании по дезинформации.

План предусматривает, что транспортные узлы - автобаны и участки железных дорог - в случае возникновения чрезвычайной ситуации закроют для гражданского транспорта. На ключевых трассах, железнодорожных вокзалах, в гаванях разместят военнослужащих для их охраны от возможных нападений. Частные компании призовут поддержать вооруженные силы (Бундесвер), например обеспечить горючим танки и другие военные машины. Государство заключит соглашения с фирмами для снабжения Бундесвера водой и продуктами питания, добавляет Bild. Власти также создадут до шести полков из числа добровольцев для охраны объектов критической инфраструктуры, поскольку предполагается, что профессиональные военные уйдут на фронт.

Настоящей проблемой для властей является нехватка бункеров и защитных убежищ, которых в стране насчитывается всего 579. В них могут разместиться в общей сложности только 477 тыс. человек. В этой связи граждан призовут самостоятельно создавать убежища - в подвалах, гаражах.

Как ранее отметил агентству DPA глава территориального командования Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеман, план "основан на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и в Европе в целом" и направлен "на сдерживание" потенциального противника. Предполагается, что значительная часть сил Бундесвера понадобится для защиты восточного фланга НАТО.