Глава МИД Италии сравнил ХАМАС с гитлеровскими СС и гестапо

Антонио Таяни отметил, что "охота на евреев была организована с научным расчетом"

РИМ, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал радикальное палестинское движение ХАМАС "новыми СС, гестапо".

"Антисемитизм и ХАМАС - новые СС и Гестапо, потому что охота на евреев была организована с научным расчетом", - сказал он на публичном мероприятии в Милане.

Как сообщает газета Il Messaggero, он рассказал, что в ходе недавнего визита в Израиль видел ролики со "зверствами боевиков ХАМАС".

Власти крупнейших городов Италии отказали в проведении пропалестинских манифестаций в субботу, когда отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. О неуместности подобных акций заявили еврейские общины Апеннин. Тем не менее немногочисленные шествия прошли в Риме, Милане и некоторых других городах.

В Милане произошли небольшие столкновения манифестантов с полицией. В некоторых городах Италии акции сторонников Палестины прошли в формате сидячих пикетов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.