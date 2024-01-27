Нетаньяху заявил, что Израиль и Египет по-прежнему поддерживают нормальные отношения

Между правительствами постоянно поддерживается диалог, отметил премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Израиль и Египет продолжают поддерживать нормальные отношения, между сторонами сохраняется постоянный контакт. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Отношения с Египтом остаются нормальными, между правительствами постоянно поддерживается диалог. У каждого из нас есть свои интересы, у Египта есть свои потребности и необходимость делать определенные заявления. Они беспокоятся о своих интересах, мы - о своих, не думаю, что есть смысл углубляться в это", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции в ответ на вопрос о состоянии египетско-израильских отношений в свете дальнейшего обострения ситуации в секторе Газа.

Ранее 13-й канал израильского телевидения сообщал, что канцелярия Нетаньяху не сумела добиться согласия Каира на проведение телефонного разговора премьера с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Это произошло на фоне напряженности вокруг так называемого Филадельфийского коридора - территории на границе Египта и сектора Газа. Власти арабской республики предупреждали Израиль, что попытки армии обороны взять этот участок под контроль нанесут серьезный урон двусторонним отношениям.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.