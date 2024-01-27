Нетаньяху заявил, что митинги в Израиле в поддержку заложников помогают ХАМАС

Премьер-министр страны добавил, что подобные акции усиливают требования палестинского движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Проводимые в Израиле митинги за освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников оправданы, но они не помогают процессу, а лишь играют на руку радикальному палестинскому движению ХАМАС. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Никто не должен меня подгонять. Я работаю над этим постоянно, в том числе сегодня, сейчас, до того, как мы начали эту пресс-конференцию. Это не помогает, но я понимаю, что нельзя контролировать чувства организаторов этих акций. Но повторю: это не помогает, мы не нуждаемся в подталкивании, и я говорю это со всей ответственностью - это только усиливает требования ХАМАС и отдаляет нас от задачи, к которой мы все стремимся, - от освобождения похищенных", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции, отвечая на вопрос о продолжающихся в Израиле демонстрациях с требованиями ускорить процесс освобождения заложников.

Премьер напомнил, что в 1972 году он сам был ранен во время операции по освобождению заложников, захваченных палестинскими боевиками на борту прилетевшего в Израиль самолета бельгийской авиакомпании Sabena, а его старший брат Йонатан погиб в 1976 году во время аналогичной операции в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.