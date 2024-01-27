NYT: чиновники из 10 стран подталкивают Израиль и ХАМАС к мирному соглашению

По информации газеты, основные переговоры сосредоточены на достижении режима прекращения огня в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Высокопоставленные чиновники как минимум 10 стран пытаются подтолкнуть к мирному соглашению Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, основные переговоры сосредоточены на достижении режима прекращения огня в секторе Газа. Это потребует обмена более 100 заложников, удерживаемых ХАМАС, на тысячи палестинцев в израильских тюрьмах, отмечает издание.

Также чиновники обсуждают будущее анклава и управление территорией после завершения конфликта. Американские и саудовские официальные лица также "подталкивают Израиль согласиться на создание палестинского государства" в обмен на установление официальных отношений с Саудовской Аравией.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Катара продолжают прилагать посреднические усилия для урегулирования кризиса в секторе Газа.

22 ноября прошлого года движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.