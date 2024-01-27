Нидерланды приостановили финансирование БАПОР

И.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен отметил, что в 2024 году страна перевела €19 млн на деятельность организации

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Нидерланды приняли решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинений в адрес этой организации в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в пресс-релизе голландского правительства.

И.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен принял решение приостановить финансирование "после объявления о расследовании в отношении БАПОР о предполагаемой причастности его сотрудников к ужасным нападениям на Израиль 7 октября [2023 года]", отмечается в документе. Дальнейшие решения будут приняты голландскими властями после того, как станут известны результаты расследования.

"Эти обвинения слишком серьезны, - отметил ван Леувен. - Сначала нам нужно точно знать, что выявит расследование и какие шаги предпринимает ООН. Пока же Нидерланды продолжат оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе другими способами".

В 2024 году Нидерланды уже перевели €19 млн на деятельность БАПОР.

Ранее некоторые страны, включая США и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.