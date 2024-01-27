В Запорожье сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

Агентство РБК-Украина ранее сообщило о взрывах в Запорожье во время действия предупреждений об угрозе с воздуха

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объект инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье попал под удар. Об этом сообщили в назначенной украинскими властями региональной военной администрации.

"Один из объектов инфраструктуры попал под удар", - говорится в Telegram-канале Юрия Малашко, который остается во главе администрации до момента подписания указа об увольнении президентом.

Ранее агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Запорожье во время действия предупреждений об угрозе с воздуха.

23 января кабинет министров Украины согласовал увольнение Малашко с поста главы администрации и одобрил назначение на эту должность Ивана Федорова. Причины перестановок не уточнялись.