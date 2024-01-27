СМИ: бойцы "Хезболлах" обстреляли две армейские казармы на севере Израиля

По данным телеканал Al Mayadeen, еще одну операцию провели на оккупированных высотах Шебаа

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Отряды шиитской милиции "Хезболлах" атаковали в субботу две казармы израильских войск из пограничных районов на юге Ливана.

В переданном телеканалом Al Mayadeen заявлении формирования говорится, что шиитские бойцы обстреляли ракетами класса "земля - земля" армейские казармы в поселениях Шомера и Ханита. Как утверждается, в результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые.

Другую операцию провели на оккупированных высотах Шебаа, где удары были нанесены по командно-наблюдательному пункту израильской армии в Зыбдине. О последствиях этого нападения подробностей не приводится.

Израильские ВВС во второй половине дня совершили рейды на форпосты "Хезболлах" в Блиде и Мадждаль-Зуне, а артиллерия выпустила не менее 40 снарядов по окрестностям поселков Зыбкин, Тейр-Харфа и Шейхин.