NYT: дипломаты обсуждают передачу власти внутри палестинской администрации новому лидеру

По данным газеты The New York Times, среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Часть стран обсуждает возможность передачи власти в Палестине новому лидеру, чтобы тот осуществлял управление в секторе Газа после завершения конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, США, Иордания, Египет, Саудовская Аравия обсуждают передачу власти от нынешнего президента Палестины Махмуда Аббаса, чтобы убедить Израиль отдать управление в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан палестинской администрации, находящейся в Рамалле, после завершения конфликта.

Как отмечает издание, среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва. Но, по словам дипломатов, сам Аббас настаивает на кандидате, на которого он будет иметь большее влияние, например на его экономическом советнике Мухаммеде Мустафе.

Американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш информировал, что Израиль хочет, чтобы сектор Газа после завершения конфликта управлялся обновленной Палестинской национальной администрацией, руководство которой будет одобрено еврейским государством.