Германия приостановит финансирование БАПОР

ФРГ перестанет выделять средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ до завершения расследования обвинений в адрес сотрудников этой организации в связях с ХАМАС

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Германия приостановит выделение новых финансовых средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до завершения расследования обвинений в адрес сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ.

"Роль БАПОР в снабжении палестинского населения жизненно важна. Поэтому совершенно правильно, что БАПОР в свете обвинений против сотрудников организации тут же отреагировало, и генеральный комиссар [БАПОР Филипп] Лаззарини немедленно принял меры", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что "до завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами временно не будет разрешать выделение новых средств для БАПОР в Газе".

"Предоставление гуманитарной помощи продолжается. Буквально несколько дней назад мы увеличили объем средств для Международного комитета Красного Креста и ЮНИСЕФ на 7 млн евро", - отметили в министерствах. В заявлении уточняется, что с 7 октября 2023 года ФРГ в том числе через БАПОР финансировала снабжение жителей сектора Газа водой, продуктами питания, предметами гигиены и медикаментами, а также предоставление им временного жилья.

Ранее некоторые страны, включая США, Великобританию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в 2023 году.