Трамп заявил о вероятности терактов в США из-за нелегальных мигрантов

Бывший американский президент назвал южную границу Соединенных Штатов "большой кровоточащей раной", из-за которой "страна умирает"

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что из-за рекордного наплыва нелегальных мигрантов в стране могут произойти террористические акты.

"Наша страна катится в ад из-за некомпетентных или плохих людей. Террористы стекаются со всего мира <...>. И существует 100%-я вероятность того, что в Соединенных Штатах произойдет крупный террористический акт, и терактов может быть много. И все это из-за того, что произошло [на южной границе из-за большого числа нелегальных мигрантов]", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

Трамп также назвал южную границу Соединенных Штатов "большой кровоточащей раной", из-за которой "страна умирает". Он добавил, что в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе "миллионы и миллионы нелегалов хлынули" в страну.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявлял, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. О поддержке Эбботта заявляли Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, американский предприниматель Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой длиной около 4 км вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.