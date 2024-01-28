WSJ: посредники разрабатывают сделку по Газе о прекращении огня на четыре месяца

По данным газеты The Wall Street Journal, новое соглашение включает в себя несколько этапов

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Международные посредники разрабатывают новую сделку между Израилем и радикальным движением ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на четырехмесячное прекращение огня. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

По их данным, новое соглашение включает в себя несколько этапов: сначала бои прекратятся на шесть недель с тем, чтобы дать возможность освободить детей, женщин и пожилых людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В обмен Израиль освободит значительное число палестинских заключенных и увеличит поток гуманитарной помощи в Газу.

Как отмечают чиновники, затем ХАМАС начнет освобождать израильских женщин-солдат, а после - солдат-мужчин. Взамен палестинское движение получит международные гарантии, в том числе от США, что во время паузы в боевых действиях будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое приведет к окончательному прекращению войны.